ليفاندوفسكي يحصد جائزة أفضل مهاجم لفرانس فوتبول

توج القناص البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة «جيرد مولر» لأفضل مهاجم سجل أكبر عدد من الأهداف لفريقه ولمنتخب بلاده خلال موسم واحد، وذلك خلال حفل مجلة «فرانس فوتبول» اليوم الاثنين لجوائز الأفضل في الموسم.

وأحرز ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني 50 هدفا وسبع تمريرات حاسمة في 46 مباراة مع بايرن ميونيخ الألماني في الموسم الماضي.

كما سجل ليفاندوفسكي سبعة أهداف لصالح منتخب بولندا.