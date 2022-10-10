هل يحصل هازارد "المهمٌش" على فرصته مع ريال مدريد ضد شاختار؟

يحاول مهاجم منتخب بلجيكا ونادي ريال مدريد الاسباني إدين هازار اقناع مدربه الإيطالي كارلو انشيلوتي بأنه لا يزال قادرا على استعادة مستواه، وقد وعده الأخير بأن يحصل على فرصته، فهل ستكون في مواجهة شاختار دانييتسك الاوكراني في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء في وارسو؟.

فمنذ انتقاله من تشلسي الإنجليزي مقابل مبلغ ضخم بلغ 115 مليون يورو صيف عام 2019، لم يتمكن هازارد (31 عاماً) من فرض نفسه أساسياً، إما بسبب الإصابات الكثيرة التي تعرّض لها وإما بسبب وزنه الزائد في أحيان اخرى.

وتكرّر المشهد نفسه في الآونة الاخيرة، يقوم هازارد بعملية الاحماء خلال الشوط الثاني ثم يعود للجلوس على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين من دون المشاركة.

وكان آخر مثال على ذلك خلال مباراة ريال مدريد ضد خيتافي السبت في الدوري. ففي غياب كريم بنزيمة الذي يعاني من اصابة طفيفة، كان هازار يمني النفس بالمشاركة أساسيا، لكن انشيلوتي فضل عليه الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي والثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريغو. حتى ان ماركو اسينسيو والدومينيكاني ماريانو دياس شاركا في الشوط الثاني، من دون ان يمنح المدرب الفرصة لهازار.

وباستثناء بعض الومضات التي قدّمها في الجولة الاولى من دوري ابطال اوروبا في المباراة ضد سلتيك الاسكتلندي حيث سجل هدفا وصنع آخر، لم يشارك هازار سوى حفنة من الدقائق في مباريات فريقه في الدوري المحلي ضد مايوركا وألميريا وسلتا فيغو من دون أن يكون حاسما.

وكان انشيلوتي صرّح في المؤتمر الصحافي السبت على اثر المباراة ضد خيتافي في ما يتعلق بهازار "انه يتدرب جيدا وهو في حالة جيدة، سيحصل على فرصته قريبا".

واضاف "عندما يطلب لاعب ما استفسارات، فأنا ادلي برأيي بيد ان ادين لم يأت الي. يعرف جيدا وضعه، المنافسة قوية لكثير من اللاعبين".

وكان انشيلوتي اعرب في 29 أغسطس الماضي بان هازار لا يزال يحظى بثقته الكاملة.

وعلق هازارد على وضعه مطلع الشهر الحالي، وقال في هذا الصدد "ثمة لحظات معقدة. أملك الرغبة في اللعب، ان العب اكثر. أشعر بأني في حالة جيدة في ريال مدريد رغم الوضعية التي اعيشها".

حتى مدربه في المنتخب البلجيكي، الاسباني روبرتو مارتينيس تساءل عن قدرة هازارد في خوض مباراة كاملة وقال في حديث الى شبكة "ار تي بي اف" المحلية في 3 اكتوبر الحالي "يجب ان نسأل انفسنا ما اذا كان هازارد قادراً على خوض 90 دقيقة كاملة، ناهيك عن سبع مباريات في فترة زمنية قصيرة" في إشارة الى مونديال قطر المقرر من 20 نوفمبر الى 18 ديسمبر المقبلين.

خاض هازارد حوالي 60 دقيقة في آخر مباراتين دوليتين وبدا بعيدا عن إيقاعه ضد ويلز (2-1) وهولندا (صفر-1).

وتابع مارتينيس "لم يخض ادين مباريات تواليا منذ فترة طويلة ولهذا الامر تداعيات. سندرس وضعه على مقربة من كأس العالم لكي نرى اي مهمة ستوكل إليه. لا أراه كلاعب جوكر، بل هو لاعب يتعين عليه ان يكون في الايقاع خلال المباريات ليفرض نفسه من البداية" واصفا هازار بانه "من افضل لاعبي العالم في قدرته على خلق الخطر".

وكان هازار اعرب بعد الفوز على ويلز بانه "سعيد باللعب وخوض المباراة اساسيا".

فهل سيكون على الموعد اذا منحه انشيلوتي الفرصة ضد شاختار؟