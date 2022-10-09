زيادة عدد الجماهير في المدرجات بالدوري المصري

اعلن أحمد دياب رئيس رابطة الاندية المصرية لكرة القدم زيادة عدد الجماهير في مباريات الدوري الى 6 الاف مشجع في كل مباراة في موسم 2022-2023.

وقال دياب الاحد خلال مراسم اجراء قرعة بطولة الدوري الموسم المقبل ان زيادة عدد الجماهير في الملاعب المصرية احد اهم اهداف الرابطة.

وكانت رابطة الاندية قد قررت مطلع الموسم الماضي حضور 2000 مشجع لمباريات الدوري، تم زيادتها في نهاية الموسم الى 5 الاف مشجع، وذلك بعد غياب الجماهير عن الملاعب في البطولات المحلية منذ احداث ملعب بورسعيد الاول من فبراير 2012 عقب مباراة المصري والاهلي في بطولة الدوري والتي راح ضحيتها 74 مشجعا من جماهير الاهلي، ثم تلتها احداث ملعب الدفاع الجوي في 8 فبراير 2015 خلال مباراة الزمالك وانبي والتي راح ضحيتها 22 من مشجعي الزمالك.