ميسي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل!

كشفت شبكة "ستار بلس" الأرجنتينية عن مفاجأة من العيار الثقيل بعدما قرر ليونيل ميسي بأن تكون بطولة كأس العالم التي ستستضيفها قطر بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، الأخيرة له مع المنتخب الأرجنتيني.

وقال ميسي الذي سحر العالم ببقدراته الكروية وأمتع جماهير برشلونة سابقاً وباريس سان جيرمان حالياً: "هذا (مونديال قطر) سيكون المونديال الأخير لي بكل تأكيد. لقد اتخذت القرار"، مضيفاً: "أعد الأيام من أجل انطلاق كأس العالم. هناك حالة من التوتر والقلق، لكن أريد أن يبدأ المونديال الآن. لا أعرف ماذا سيحدث، وكيف ستسير الأمور؟ ولكن لا نستطيع الانتظار، ونسعى لأن نبلي البلاء الحسن".

ويطمح ميسي (35 سنة) لتحقيق لقب كأس العالم مع منتخب بلاده لأول مرة منذ بداية مسيرته للتأكيد على أحقيته بلقب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

وتلعب الأرجنتين في كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة التي تضم السعودية، والمكسيك، وبولندا.