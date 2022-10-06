مبادرة لدعوة المشجعين من غير حاملي التذاكر لدخول قطر خلال المونديال

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن إطلاق مبادرة "هيّا معي 1 + 3"، التي تتيح لأي مشجع من خارج قطر، حاصل على بطاقة هيّا باستخدام رقم تذكرة إحدى مباريات كأس العالم قطر 2022، دعوة ثلاثة مشجعين من غير حاملي التذاكر، للدخول إلى قطر، خلال البطولة التي تقام منافساتها من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.

ويشترط ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 عاماً، ويستفيد من المبادرة جميع المشجعين الدوليين من غير حاملي التذاكر، ومن كافة الأعمار، بشرط أن يحمل المستفيد جواز سفر ساري الصلاحية، مع الإشارة إلى أن الاستفادة من هذه المبادرة غير متاحة لسكان دولة قطر، وتقتصر على القادمين من خارجها.

وقالت اللجنة في بيان صحفي :"يتعيّن على المستفيدين من المبادرة تأكيد مقار إقامتهم في قطر خلال البطولة، مع دفع رسوم غير مستردة قيمتها 500 ريال قطري، باستثناء من تقل أعمارهم عن 12 عاماً".

وللاستفادة من مبادرة "هيّا معي 1 + 3" ودعوة ثلاثة مشجعين من غير حاملي التذاكر لدخول قطر خلال البطولة؛ يجب على المشجع الحاصل على الموافقة لبطاقة هَيّا زيارة بوابة هيا واختيار "بطاقتي"، ثم النقر على "الإجراء"، واختيار "هيّا معي"، لتظهر له رموز لثلاثة قسائم، والتي يمكنه إرسالها إلى ثلاثة مشجعين من غير حاملي التذاكر.

من جانبه؛ يتعيّن على المشجع الذي يتطلع للاستفادة من مبادرة "هيّا معي 1 + 3"، زيارة بوابة هيّا لتقديم طلب الحصول على البطاقة، والنقر على "قسيمة هيّا معي" من "فئة مقدم الطلب"، وإدخال رمز القسيمة، واختيار "تحقق من صحة قسيمتي"، والموافقة على الشروط ثم مراجعة الطلب قبل تقديمه.

وعقب الموافقة على طلب الحصول على بطاقة هيا؛ سيصل كل مشجع من خارج الدولة، تصريحاً عبر البريد الإلكتروني، يتيح له الدخول إلى قطر. وتعتبر بطاقة هيّا إلزامية لدخول استادات كأس العالم، مع تذكرة المباراة، كما تتيح استخدام المواصلات العامة بالمجان طوال فترة البطولة، فضلاً عن الاستفادة من عدد من الخصومات. وينبغي على جميع المشجعين تحديد مكان الاقامة في طلب الحصول على بطاقة هيّا، سواء كان الحجز من خلال وكالة قطر لأماكن الإقامة أو عبر الفنادق أو الشركات أو تطبيقات ومواقع الحجز الأخرى.

يشار إلى أن وكالة قطر لأماكن الإقامة تتيح مجموعة واسعة من خيارات الإقامة، وتشمل الفنادق، والبواخر السياحية، والشقق والفلل، وقرى المشجعين، وبأسعار متنوعة تبدأ من 80 دولار في الليلة للفرد الواحد في غرفة مزدوجة. وأتاحت المنصة مؤخراً عدداً كبيراً من الوحدات السكنية للحجز، ومن المقرر طرح مزيد من أماكن الإقامة لجمهور المونديال على مدى الأسابيع المقبلة.