غوارديولا يؤكد غياب كايل ووكر لفترة بسبب الإصابة

أصبح مكان كايل ووكر، لاعب فريق مانشستر سيتي، في قائمة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم المشاركة في بطولة كأس العالم "قطر 2022"، في خطر خاصة وأن اللاعب سيغيب عن المباريات لفترة بسبب إصابة في البطن. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن ووكر غاب عن المباراة التي فاز بها مانشستر سيتي 5 / صفر أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا أمس.

وقال غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عقب المباراة إنه غير قادر على تحديد الفترة الزمنية التي سيغيب فيها اللاعب البالغ من العمر 32 عاما، مع تبقي ستة أسابيع فقط على انطلاق منافسات بطولة كأس العالم. وأضاف:"إنها إصابة في البطن وسيغيب لفترة. لا أعلم المدة. لا يمكنني قول أي شيء آخر".

وأكد :" كايل سيغيب لفترة. يجب أن نتحدث مع الأطباء. نتمنى أن يعود (قبل كأس العام) مثل كالفين فيليبس". وأردف :" أعلم أهمية كأس العالم بالنسبة للاعبين ولكن بصراحة لا أعلم حاليا".

ولعب جواو كانسيلو في مركز الظهير الأيمن لمانشستر سيتي أمس الأربعاء، فيما لعب سيرجيو جوميز في مركز الظهير الأيسر، ولكن في الشوط الثاني، دفع جوارديولا بلاعبين شباب الأول هو ريكو لويس ولعب في مركز الظهير الأيمن، والثاني هو جوش ويلسون -إيسبراند ولعب في مركز الظهير الأيسر.

وقال غوارديولا :" يجب أن نجعل الجميع يشارك. ريكو يبلغ 17 عاما فقط ولكني أعلم المشاكل التي نعاني منها حاليا. لا يوجد لدينا خيارات كثيرة في مركزي الظهير الأيسر والأيمن". وأكد :" ريكو أظهر لي مجددا أنه يمكننا الاعتماد عليه بشكل كامل حتى ولو كان يبلغ 17 عاما".