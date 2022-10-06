كروس: ريال مدريد يتطلع لحسم تأهله الأوروبي في أقرب وقت ممكن

أكد الألماني توني كروس أن فريقه ريال مدريد الإسباني يرغب في تأمين تأهله إلى دور الستة عشرة لدوري أبطال أوروبا في أقرب وقت ممكن في أعقاب الفوز 2 /1 على شاختار دونيتسك الأوكراني مساء أمس. وحافظ ريال مدريد حامل اللقب على العلامة الكاملة بالمجموعة السادسة من البطولة القارية بفضل هدفي رودريجو وفينيسيوس جونيور في شباك شاختار.

وقال كروس لمنصة " موفيستار+" ، "الفكرة تتلخص في حسم مشوارنا في دور المجموعات في أقرب وقت، لدينا تسع نقاط من أصل تسع نقاط ممكنة، قدمنا ثلاث مباريات جيدة للغاية، ونتطلع لفوز جديد في وارسو".ويلتقي النادي الملكي مجددا مع شاختار الأسبوع المقبل في وارسو، بعد أن حقق الفوز في أول ثلاث مباريات له في دور المجموعات للمرة الأولى منذ موسم 2014 /2015.

وأوضح كروس "هناك أيام تأبى فيها الكرة هز شباك الخصم، تكون مباريات من الممكن أن تنهيها فائزا بنتيجة 7 /1 أو شيء من هذا القبيل، ولكن في النهاية هي ثلاث نقاط، وهو فوز مستحق". وأوضح "في النهاية من الصعب تصديق أننا فزنا 2 /1 فقط، لكن هناك أيام مثل هذه، الكرة ستسكن الشباك في المباريات القليلة المقبلة".