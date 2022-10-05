صدمة في برشلونة.. إصابتين جديدتين قبل أيام من مباريات مهمة

أكد نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكة القدم اليوم إصابة مدافعه الدنماركي أندرياس كريستنسن ولاعب وسطه العاجي فرانك كيسييه، لترتفع حصيلة غيابات الفريق الكاتالوني إلى سبعة لاعبين قبل مباريات حاسمة. وتعرض كريستنسن لإصابة في الكاحل في المباراة التي خسرها برشلونة أمام إنتر الإيطالي صفر-1 الثلاثاء في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهناك شكوك حيال مشاركته في بعض المباريات بينها الكلاسيكو ضد شريكه في الصدارة غريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب قي 16 أكتوبر الحالي على ملعب "سانتياغو برنابيو" قي مدريد في المرحلة التاسعة من "لا ليغا".

وقال برشلونة في بيان "الفحوصات التي أجريت يوم الأربعاء أكدت إصابة لاعب الفريق الأول أندرياس كريستنسن بالتواء في الكاحل الأيسر". وأضاف أنه "ليس متاحاً للعب وشفاؤه سيُحدد عودته". ومن المقرر أن يشارك جيرارد بيكيه وإريك غارسيا في خط دفاع برشلونة ضد سلتا فيغو اأحد في المرحلة الثامنة من الدوري، فيما يجد المدرب تشافي هرنانديس نفسه أمام معضلة إيجاد بدلاء بخلاف استخدام لاعبين من الفريق الرديف.

وكان النادي الكاتالوني يعاني قبل مواجهة إنتر ميلان من غياب المدافعين الأروروغوياني رونالد أراوخو والفرنسي جول كونديه وهكتور بيليرين بسبب الإصابة. وأكد برشلونة في بيان آخر أن كيسييه الذي دخل بديلاً أمام إنتر في سان سيرو، يعاني من شد عضلي في الفخذ.

ومع غياب الثنائي الهولندي فرينكي دي يونغ وممفيس ديباي حالياً أيضاً بسبب إصابات في الفخذ وأوتار الركبة، يزداد الوضع سوءاً بالنسبة لبرشلونة وسط الملعب والهجوم. ويزور إنتر ملعب "سبوتيفاي كامب نو" الأربعاء المقبل في الجولة الرابعة في مباراة حاسمة لآمال برشلونة في التأهل الى ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة، قبل الكلاسيكو.