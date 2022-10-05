إسبانيا والبرتغال تدمجان أوكرانيا في الترشح لتنظيم مونديال 2030

دمجت إسبانيا والبرتغال في ترشيحهما المشترك لاستضافة مونديال 2030 في كرة القدم، أوكرانيا التي تواجه راهناً غزواً روسياً، بحسب ما أعلن اليوم رؤساء الاتحادات الثلاثة في مؤتمر صحافي بمقر الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) في مدينة نيون السويسرية. وأوضح الاتحاد الإسباني في بيان "يهدف المشروع إلى أن يكون مصدر الهام للمجتمع عبر كرة القدم، من خلال اطلاق رسالة تضامن وأمل".