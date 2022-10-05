محمد صلاح رغم فوز ليفربول: لم تكن ليلة مثالية

شدد النجم المصري محمد صلاح على أهمية الفوز الذي حققه ليفربول الإنجليزي على جلاسكو رينجرز الأسكتلندي بهدفين دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال صلاح للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي إنه: «لم تكن الليلة المثالية تماما، لكن كان أداءً جيداً وحققنا الفوز».

وأضاف: «صنعنا العديد من الفرص ونستحق الفوز، لذلك يمكننا أن نكون سعداء حقا بالأداء والنتيجة، لقد نجحت التشكيلة بشكل جيد، وأراد جميع اللاعبين المهاجمين الأربعة التسجيل».

وتابع: «هناك بالتأكيد أشياء يجب تحسينها، لكننا نأخذ الأمور مباراة تلو الأخرى، لقد أبلينا بلاء حسنا الليلة لكننا بحاجة إلى مواصلة العمل على جوانب معينة للتأكد من أننا نتحسن».

وحصل صلاح على لقب أفضل لاعب في المباراة بعدما أحرز هدفاً من ركلة جزاء في الشوط الثاني، بعدما كان زميله ترينت ألكسندر أرنولد، قد افتتح التسجيل في الشوط الأول.