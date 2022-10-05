دوري الأبطال: تشافي «يتعين على الحكام تفسير قراراتهم»

اعتبر مدرب برشلونة الإسباني تشافي هرنانديس انه يتعين على الحكام تفسير قراراتهم أمام وسائل الإعلام، على غرار المدربين، وذلك بعد اعتراضه على صافرات حكم مواجهته مع مضيفه إنتر الإيطالي (0-1) الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وحرم حكم الفيديو المساعد «في آيه آر» هدفاً لبرشلونة سجله بيدري بسبب لمسة يد على أنسو فاتي (68)، قبل أن يتدخل مرة ثانية لصالح «نيراتزوري» حارماً النادي الكاتالوني من ركلة جزاء إثر مطالبته بلمسة يد على الهولندي دنزل دمفريس (90+1).

قال تشافي بعد المباراة «أعقد ان الحكم يجب أن يشرح قراراته. يجب ان يأتي إلى هنا ويشرح، لكنه ذهب إلى منزله».

تابع «يجب ان يتحدث. سيكون هاماً ان يشرح قراراته مثلنا نحن. هذا أساسي».

ويحتل برشلونة المركز الثالث في مجموعته في الدور الأول برصيد 3 نقاط من 3 مباريات، فيما يتصدر بايرن ميونيخ الألماني بتسع نقاط ويحتل إنتر المركز الثاني (6).

وتابع تشافي «أنا غاضب... كنت أرغب في التحدث معه لفهم قراراته. لا معنى لها، إنه ظلم، لكن هذه هي كرة القدم».

أما مدرب إنتر سيموني إينزاغي فقال انه لم يشاهد سوى لمسة يد فاتي، محاولا التركيز على إعادة إنتر الى السكة الصحيحة بعد بداية موسم مخيبة.

قال إينزاغي «كنا مركزين. الفوز على فريق بهذه النوعية يمنحنا الثقة. كنا حقا بحاجة إلى ذلك. أشعر بالراحة لان السبت (خلال الخسارة ضد روما 1-2) شاهدت أمورا جيدة من الفريق، لكن مع اخطاء لم تكن لتكلفنا في مباريات أخرى».