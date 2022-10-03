كلوب غير متفائل بعودة ليفربول إلى الطريق الصحيح

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي أنه لا يمتلك حلولا «فورية» لإعادة فريقه إلى الطريق الصحيح قبل مواجهة جلاسكو رينجرز الاسكتلندي غدا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وأخفق ليفربول في استعادة إتزانه في الدوري الإنجليزي الممتاز وتعادل مع ضيفه برايتون 3 -3 أمس الأول السبت.

وسجل ليفربول انتصارا وحيدا في أخر أربع مباريات على مستوى كافة المسابقات، حيث يواجه الفريق الفائز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين ووصيف بطل دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، قصورا في عدة جوانب.

وقال كلوب اليوم الاثنين: «أدركنا بعد الخسارة 1 /4 خلال مواجهة نابولي أنها كانت ضربة موجعة وكان علينا أن نغير الأمور سريعا، لم نخض مواجهة وولفرهامبتون، واجهنا أياكس أمستردام، ثم لم نخض مواجهة تشيلسي، ولم نستطع الحفاظ على أي قوة دافعة من الفوز على أياكس».

وأوضح «عندما تحدد مشكلة وترى أن لديك الحل، تعتقد أن الحل يكون فوريا ومؤثرا، ولكن ليس هذا هو الحال أبدا في كرة القدم».

وختم كلوب بالقول «علينا أن نتحلى بالصبر مجددا للقيام بالأمور الصحيحة، وسنكون بعدها على مايرام مجددا».