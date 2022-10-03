دوري أبطال أوروبا.. شكوك حول مشاركة لاوتارو مع إنتر ضد برشلونة

تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم الارجنتيني لاوتارو مارتينيس مع إنتر ضد ضيفه برشلونة الاسباني الثلاثاء ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وفق ما أعلن مدربه سيموني إينزاغي الاثنين.

ويعاني بطل ايطاليا 2021 أصلا من غياب مهاجمه الآخر البلجيكي روميلو لوكاكو منذ أواخر أغسطس الذي كان من المتوقع أن يعود ضد برشلونة، ولكن اكتمال تعافيه تأجل لبضعة أيام وفق ما أكد إينزاغي.

عانى مارتينيس صاحب الاهداف الثلاثة هذا الموسم من "إرهاق" عضلي خلال الخسارة ضد روما (2-1) السبت في "سيري أ"، لكن مدربه أكد أن الفحوص "لم تكشف عن شيء".

قال خلال المؤتمر الصحافي على هامش المباراة "كان مرهقًا في نهاية المباراة. أجرى فحصًا صباح اليوم (الاثنين) لم يكشف عن أي شيء. سيقوم اليوم بتدريبات خفيفه، لا يزال يتعين عليّ التحدث مع الأطباء ومع اللاعب لتقييم حالته البدنية".

في حال غياب مارتينيس، من المتوقع أن يحل مكانه مواطنه خواكين كوريا الى جانب البوسني إدين دجيكو.

كما سيفتقد إنتر لخدمات لاعب وسطه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي غاب عن المواجهة ضد روما وذلك بعد الاصابة التي تعرض لها في فخذه الايسر خلال مباراة منتخب بلاده ضد النمسا (فوز 3-1) في 25 سبتمبر الفائت التي سمحت لكرواتيا بالتأهل الى المربع الذهبي لدوري الامم الاوروبية.

بعد خسارتهما ضد بايرن ميونيخ الالماني في الجولتين الاوليين، يدرك كل من النادي الكاتالوني والنيراتزوري ألا خيار سوى تحقيق الفوز في مسعاهما لخطف إحدى البطاقتين المؤهلتين الى الدور ثمن النهائي، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء في سان سيرو قبل أن يتجدد اللقاء بينهما على ملعب كامب نو الاربعاء المقبل.