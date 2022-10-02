مدرب برشلونة: ما يهم أن تترجم الأرقام القياسية إلى ألقاب

حقق تشافي هرنانديز أفضل انطلاقة لمدرب لبرشلونة خارج كامب نو على الإطلاق في دوري الدرجة الأولى الإسباني بعد أن تجنب الهزيمة في أول 18 مباراة بعيدا عن ملعبه خلال الفوز 1-صفر في مايوركا أمس. وحطم تشافي بذلك رقم زين الدين زيدان مع ريال مدريد في 2016، وخلال هذه السلسلة حقق 13 انتصارا مقابل خمسة تعادلات منذ خلافة رونالد كومان العام الماضي.

وأبلغ تشافي الصحفيين عقب الفوز "الأرقام القياسية لا تفيد كثيرا اذا لم تكن تترجم إلى ألقاب، إنها تعني أننا نمضي في طريق صحيح، وحتى عند اللعب على أرضنا أيضا". وأضاف "اذا تُرجمت الأرقام القياسية إلى ألقاب ستكون ذات مذاق أفضل، لكننا نستبق الأحداث".

ولم يكن أداء برشلونة "لامعا" كما أقر تشافي، واكتفى بهدف لروبرت ليفاندوفسكي كما تألق الحارس مارك أندريه تير شتيجن في غياب المدافعين رونالد أراوخو وجول كوندي وهيكتور بليرين للإصابات خلال فترة التوقف الدولية. وتابع لاعب الوسط السابق "اختصار المباراة في تألق ليفاندوفسكي وتير شتيجن اختزال فقير، دافعنا بشكل جيد ولعب (جيرار) بيكي و(جوردي) ألبا مباراة ممتازة رغم الصعوبة". وتصدر برشلونة الدوري مؤقتا بفارق نقطة واحدة عن البطل ريال مدريد الذي يستضيف أوساسونا اليوم. وسيحل فريق تشافي ضيفا على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.