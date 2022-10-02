ميسي ومبابي يعززان صدارة سان جرمان للدوري الفرنسي

عزز باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه الصعب على ضيفه نيس 2 /1، أمس ضمن منافسات المرحلة التاسعة من المسابقة. ورفع باريس رصيده إلى 25 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن ملاحقه مارسيليا، فيما تجمد رصيد نيس عند ثماني نقاط في المركز الثالث عشر. وتقدم باريس عن طريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 28، قبل أن يدرك جايتان لابورد التعادل لنيس في الدقيقة 47. وفي الدقيقة 83 سجل كيليان مبابي الهدف الثاني لباريس سان جيرمان، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.