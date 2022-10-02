ليفاندوفسكي يقود برشلونة إلى قمة الدوري الإسباني مؤقتا

تغلب برشلونة على مضيفه ريال مايوركا 1 / صفر، أمس ضمن منافسات المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم. ورفع برشلونة رصيده إلى 19 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا، بفارق نقطة عن ريال مديد الذي يلعب اليوم أمام ضيفه أوساسونا. على الجانب الأخر تجمد رصيد أوساسونا عند 12 نقطة في المركز السابع. وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف المباراة الوحيد لبرشلونة في الدقيقة 20.