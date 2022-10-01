الزمالك مهدد بوقف النشاط الرياضي بقرار من الـ "فيفا"

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور، أن الزمالك مهدد بإيقاف نشاطه الرياضي خلال الفترة المقبلة، وذلك من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وقال مرتضى منصور خلال مداخلة له عبر شاشة قناة النادي مخاطباً فيها جمهور "القلعة البيضاء": "للمرة الأولى سأكشف للجماهير ما فعله ممدوح بعد الحجز على ارصدة النادي".

وحصل ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، بين عامي 2015 و2016 على أحكام قضائية، بالحجز على أرصدة القلعة البيضاء في البنوك، بسبب وجود أموال تخصه لدى النادي بسبب قرض منحه عباس للزمالك، قبل أن يؤكد مرتضى منصور في مداخلته على قناة النادي التلفزيونية، أن النادي بات في كارثة جراء تقديم ممدوح عباس شكوى ضد الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بحجة القرض.

وأوضح منصور في مداخلته: "عندما نجحت في انتخابات رئاسة النادي عام 2005، تم حل المجلس وإسقاطي بالتزوير، ثم جاء ممدوح عباس عام 2006 ولأول مرة في تاريخ النادي أميناً للصندوق في المجلس المعين برئاسة ميرس عطالله، والأخير أكد لي ندمه أنه ضمنه في هذا المجلس". أضاف: "تكرر تعيين ممدوح عباس بمجلس إدارة نادي الزمالك في أكثر من مناسبة، وتسبب بخراب للنادي، وحصل ممدوح على أمواله بالكامل وسأثبت ذلك بالمستندات".

وتابع: " ماذا يريد ممدوح عباس من الزمالك، لم يكن زمالكاوياً، وعندما تم تعيينه على رأس إدارة القلعة البيضاء خلال فترة حبسي قام بشطبي من النادي، كما تقدم عباس بشكوى لدى الاتحاد الدولي "فيفا" من أجل تجميد النشاط الرياضي في مصر، وذلك عندما قررت الدولة إجراء انتخابات للقلعة البيضاء".

وأشار منصور إلى أن ممدوح عباس يحارب نادي الزمالك بكافة الطرق، من خلال الشكاوى، أو الحجز على أرصدة النادي بالبنوك، أو من خلال بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، مبيناً أن عباس يحرص على محاربته بشكل شخصي كونه ادخل الفرحة على قلوب جماهير الزمالك، وحقق لهم بطولات وإنجازات، وهو ما يزعج البعض.