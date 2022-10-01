للمرة الرابعة على التوالي.. "سيدات أمريكا" يتوج بمونديال السلة

أحرز منتخب الولايات المتحدة للسيدات لقب كأس العالم لكرة السلة للمرة الرابعة توالياً، بعد فوزه الصريح على الصين 83-61 اليوم في سيدني. ولم تخسر سيدات الولايات المتحدة أية مباراة في المسابقة العالمية منذ نصف نهائي نسخة 2006 أمام روسيا (68-75)، محققة 30 فوزاً توالياً.

ويهيمن المنتخب الأميركي على هذه البطولة في السنوات الأخيرة، مع تتويجه ست مرات في آخر سبع نسخ، فيما يملك الرقم القياسي مع 11 لقباً من أصل 19، مقابل 6 للاتحاد السوفياتي السابق المتوج خمس مرات توالياً بين 1959 و1975.

كما لم يخسر المنتخب الأميركي في أية بطولة كبرى (أولمبياد ومونديال) في آخر ستين مباراة، وأحرز آخر سبع ذهبيات في الالعاب الاولمبية الصيفية.

ورغم حملة تجديد شهدت اعتزال الاسطورة سو بيرد واصابة ديانا توراسي واستقدام مدربة جديدة هي شيريل ريف، نجحت الأميركيات بالسيطرة على البطولة مرة جديدة.