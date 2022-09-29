نجمة التنس المصرية ميار شريف تبلغ ربع نهائي دورة روما
بلغت المصرية ميار شريف الدور ربع النهائي من دورة بارما الايطالية الدولية لـ250 نقطة على الملاعب الترابية بفوزها على السويسرية سيمونا فالتيرت 6-3 و7-6 (7-1) أمس. وكانت المباراة الرابعة بين اللاعبتين وتتفوق المصرية بثلاثة انتصارات مقابل خسارة واحدة. وكانت شريف الفائزة بدورتي ماربيا الاسبانية وكارلسروه الالمانية لـ125 نقطة هذا العام تغلبت على المجرية انا بوندار 7-5 و6-4 في الدور الاول. وتلتقي شريف في ربع النهائي مع الأميركي لاورين ديفيس التي تغلبت على الإسبانية سارا سوريبيس 3-6 و6-4 و7-5.
وبلغت اليونانية ماريا سكاري المصنفة أولى الدور ربع النهائي أيضا بفوزها الصعب على الهولندية ارانتشا روس 3-6 و6-2 و6-3، في حيت غادرت الاميركية سلون ستيفنس الرابعة بسقوطها امام المونتينيغرية دانكا كوفينيتش 5-7 و6-2 و5-7.
وفي الدور المقبل، تلعب ساكاري مع البلجيكية مارينا زانيفسكا الفائزة على المجرية الأخرى دالما غالفي 6-1 و6-3، وكوفينيتش مع الإيطالية ياسمين باوليني التي تغلبت على مواطنتها إليزابيتا كوتشياريتو 4-6 و6-3 و6-4. وبلغت الدور ذاته الرومانية أنا بوغدان السادسة بتغلبها على السلوفاكية آنا كارولينا شمييدلوفا 6-2 و3-6 و6-3، لتضرب موعدا مع مواطنتها إيرينا-كاميليا بيغو الثالثة والفائزة على الإيطالية ماتيلد باوليتي المشاركة ببطاقة دعوة 6-4 و6-4.
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