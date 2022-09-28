محترف عربي في أوروبا يرسل ابن عمه للخضوع للكشف الطبي بدلاً منه

كشف موقع «Brest On Air» الفرنسي، أن اللاعب الجزائري يوسف بلايلي أرسل ابن عمه للخضوع للكشف الطبي قبل الانتقال إلى بريست الفرنسي الصيف الماضي.

وأعلن نادي بريست تعاقده مع جناح منتخب الجزائر لستة أشهر في صفقة انتقال مجاني في يناير الماضي لينضم المهاجم البالغ عمره 30 عاما إلى النادي الفرنسي بعد انفصاله بالتراضي عن نادي قطر القطري نهاية العام الماضي.

وقال حساب Brest On Air على تويتر، المهتم بشؤون النادي الفرنسي، إنه في يوليو الماضي، عندما كان بلايلي يستعد لخوض معسكر إعدادي قبل بداية الموسم، كان من المتوقع أن يخضع لفحوصات طبية مختلفة، لكن المشكلة أن الدولي الجزائري أرسل ابن عمه لإجراء الفحوصات بدلا منه.

وأوضح "Brest On Air" إنه لم يحرص على إثارة هذه المشكلة حتى لا يحدث ضرر في النادي، الذي يعاني بالفعل من صعوبات على المستوى الرياضي.

وفسخ يوسف البلايلي عقده خلال الساعات الماضية مع نادي بريست الفرنسي، بالتراضي بين الطرفين، ليصبح اللاعب حرا في الانتقال لأي نادٍ آخر.

وخاض اللاعب صاحب الـ30 عاما مع بريست 19 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع أربعة.