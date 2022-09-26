ملخص مباراة ريال مدريد وبرشلونة الماراثونية.. كأس "سوبر السلة" (فيديو)

ظفر ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني لكرة السلة بفوزه على غريمه برشلونة بنتيجة 89-83 بعد مباراة ماراثونية انتهى وقتها الأصلي 71-71 قبل اللجوء لوقت إضافي انتهى لمصلحة الملكي 18-12.

ويعتبر اللقب الخامس على التوالي الذي يحققه ريال مدريد في البطولة نفسها على برشلونة، الذي فشل في كسر عقدة "الميرنغي" للعام الرابع على التوالي إذ خسر برشلونة كأس السوبر الإسباني 4 نسخات متتالية من مدريد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد ملخصاً كاملاً من ضربة البداية حتى لحظات التتويج في اجواء مبهرة أسعدت الجماهير المدريدية.