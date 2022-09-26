ملخص مباراة ريال مدريد وبرشلونة الماراثونية.. كأس "سوبر السلة" (فيديو)
ظفر ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني لكرة السلة بفوزه على غريمه برشلونة بنتيجة 89-83 بعد مباراة ماراثونية انتهى وقتها الأصلي 71-71 قبل اللجوء لوقت إضافي انتهى لمصلحة الملكي 18-12.
ويعتبر اللقب الخامس على التوالي الذي يحققه ريال مدريد في البطولة نفسها على برشلونة، الذي فشل في كسر عقدة "الميرنغي" للعام الرابع على التوالي إذ خسر برشلونة كأس السوبر الإسباني 4 نسخات متتالية من مدريد.
ونشر الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد ملخصاً كاملاً من ضربة البداية حتى لحظات التتويج في اجواء مبهرة أسعدت الجماهير المدريدية.
📹 𝙍𝙀𝙎𝙐𝙈𝙀𝙉 📹— Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) September 25, 2022
🏆 Final de la Supercopa
🆚 @RMBaloncesto 89-83 @FCBbasket #SUPERCAMPEONES9 | #HalaMadrid pic.twitter.com/EbJzhBaB2p
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