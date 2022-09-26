أزمة في مباراة الزمالك وإيلكت التشادي بسبب "تعويذة" (فيديو وصور)

دخل لاعبي فريق إيلكت التشادي في مشادات مع لاعبي الزمالك شيكابالا وأوباما، بسبب قيام الأخير بالكشف عن جسم غريب مثبت على خط مرمى الفريق التشادي، وقام بإخراجه من الملعب وهو ما تسبب في مناقشات عدة بين لاعبي الفريقين، والغريب أن الزمالك أحرز هدفه الأول بعد هذه الواقعة مباشرة عن طريق ركلة جزاء لهداف الفريق زيزو.

وشهد الشوط الثاني من مباراة الزمالك وإليكت التشادي اتجاه أوباما إلى مرمى حارس الفريق الخصم وكشف عن جسم غريب مثبت على خط المرمى، وقام برميه خارج الملعب وهو ما تسبب في أزمة للفريق الخصم ولاعبيه حيث تبادلوا هذا الجسم الغريب.

وشهدت المباراة بعد ذلك إحراز هدفين للزمالك في الدقيقتين 71-78 عن طريق زيزو والونش، ليؤكداً فوز الزمالك ويصعدا إلى دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، واشتهرت العديد من الفرق الإفريقية باستخدام مثل هذه التعويذات واستخدام السحر في المباريات.

ونشرت مواقع مصرية صوراً وفيديو لواقعة الجسم الغريب الذي عثر عليه أوباما اثناء المباراة والجدل الذي صار بعد ذلك مع قائد الفريق الأبيض شيكابالا والذي تعامل مع المشكلة بهدوء ونجح في قيادة الفريق إلى الفوز.

أوباما قبل لحظات من الهدف الأول🧐



دخل حارس إليكت في حوار مع شيكابالا وأوباما. pic.twitter.com/Mku5Gokdlk — FilGoal (@FilGoal) September 25, 2022