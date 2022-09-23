مدرب الأرجنتين ينتقد تأخر مدافعَين بسبب مشكلة في التأشيرة

أعرب ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين عن استيائه من تأخر وصول اثنين من أبرز المدافعين في التشكيلة للمشاركة في وديتين في الولايات المتحدة استعداداً لمونديال 2022، بعد مشكلة تأشيرة مرتبطة بوفاة الملكة إليزابيث الثانية. وكان من المقرر أن ينضم مدافع مانشستر يونايتد الانكليزي ليساندرو مارتينيس ونظيره في توتنهام كريستيان روميرو إلى منتخب "التانغو" قبل وديتي هندوراس على ملعب إنتر ميامي الجمعة وجامايكا في نيويورك الثلاثاء.

ولكن عقب وفاة ملكة بريطانيا، اغلقت السفارة الأميركية في لندن أبوابها، مما أجبر كل من اللاعبين على العودة إلى الأرجنتين لتأمين تأشيرة للقدوم إلى الولايات المتحدة. وبينما وصل مارتينيس إلى ميامي في الوقت المناسب لودية هندوراس، ما زالت الشكوك تحوم حول مصير روميرو، في حين ما زال سكالوني غير متأكد ما إذا كان سيكون الأخير متاحاً للمباراة الثانية على ملعب ريد بول أرينا.

قال سكالوني أمام الصحافيين "الأمر يزعجني"، مضيفاً "هذا أسبوع مهم من التدريب بالنسبة لنا قبل كأس العالم وكريستيان (روميرو) غير موجود. لقد تأخر طلبه".

ويعاني سكالوني من عدة مشاكل في خط الدفاع خصوصاً مع اصابة خوان فويث، ليبدأ رفاق ليونيل ميسي سباقهم مع الوقت لبلوغ أعلى المستويات البدنية الفنية قبيل الاستعدادات للعرس الكروي في قطر حيث سيواجهون السعودية والمكسيك وبولندا في المجموعة الثالثة.