دوري الأمم.. كرواتيا تتصدر وفرنسا تُنعش آمالها وهولندا على مشارف التأهل

انتزع منتخب كرواتيا صدارة المجموعة الأولى من نظيره الدنماركي بفوزه عليه 2-1 أمس، فيما أنعش المنتخب الفرنسي آماله بتفادي الهبوط إلى المستوى الثاني بفوزه على ضيفه النمسوي 2-صفر، ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

في المقابل، حقق المنتخب الهولندي فوزه الرابع وبات قاب نقطة من نصف النهائي، منتصراً على بولندا بهدفين نظيفين، ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي شهدت أيضاً فوز بلجيكا على ويلز 2-1.

وارتقت كرواتيا، وصيفة مونديال روسيا 2018، إلى الصدارة برصيد 10 نقاط، متقدمة بفارق نقطة عن الدنمارك المتراجعة للمركز الثاني، فيما تخلت فرنسا، بطلة العالم عامي 1998 و2018، عن قاع الترتيب بعدما رفعت رصيدها إلى 5 نقاط أمام النمسا (4).

وتحلّ كرواتيا ضيفة على النمسا في 25 الشهر الحالي، فيما تخوض فرنسا رحلة محفوفة بالمخاطر إلى الدنمارك في اليوم ذاته ضمن منافسات الجولة السادسة الأخيرة من المسابقة القارية.

في المباراة الأولى، انتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة 49 لافتتاح التسجيل بعد ركنية نفذها لاعب وسط ريال مدريد الاسباني لوكا مودريتش وأبعدها أندرياس كريستنسن برأسه، إلاً أنً الكرة عادت إلى بورنا سوزا عند حافة منطقة الجزاء سددها بقدمه اليسرى خادعاً الحارس كاسبر شمايكل.

وأدركت الدنمارك التعادل بتسديدة من 25 متراً للاعب وسط مانشستر يونايتد الانكليزي كريستيان إريكسن (77)، ليرد عليه بعد دقيقة من دخوله بديلاً لاعب وسط رين الفرنسي لوفرو ماير بتسديدة بينية بقدمه اليسرى عقب تمريرة من البديل الآخر ميسلاف أورسيتش ليعيد الأفضلية لكرواتيا (79).

وضمن المجموعة ذاتها، سجل لفرنسا أمام النمسا مبابي في الدقيقة 56 من مجهود فردي، وأضاف جيرو الثاني برأسية بعد عرضية من غريزمان (65)، رافعاً رصيده إلى 49 هدفاً في 113 مباراة دولية، متأخراً بفارق هدفين عن صاحب الرقم القياسي تييري هنري (51 بين عامي 1997 2010).