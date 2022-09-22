مانشستر يونايتد يخسر 132 مليون يورو في موسم 2021-2022

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، الخميس، خسارة صافية قدرها 132.2 مليون يورو في السنة المالية 2021-2022 التي انتهت في يونيو.

وزادت الخسائر بنحو 26 مليون يورو مقارنة بالموسم السابق، بحسب أرقام نشرها "الشياطين الحمر".

كما زاد صافي ديون النادي بأكثر من 22 في المئة، من 481 مليون يورو في عام 2021 إلى 590.7 مليوناً.

وأوضح المدير المالي ليونايتد الفائز بـ20 لقباً في الـ"بريميرليغ" كليف باتي، أن النتائج تأثرت بشكل خاص "بغياب جولة صيفية في يوليو 2021" و"عواقب ضعف الجنيه الإسترليني".

وحلّ مانشستر يونايتد في المركز السادس في الدوري الموسم الماضي، ليفشل بالتالي في حجز مركز له في مسابقة دوري أبطال أوروبا، مكتفياً بخوض الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، ما سيؤثر أيضاً على مالية النادي.

وبعد بداية كارثية هذا الموسم بتعرضه لخسارتين توالياً، عاد "الشياطين الحمر" بقيادة الوافد الجديد المدرب الهولندي إريك تن هاغ إلى سكة الانتصارات محققاً 4 انتصارات توالياً ليحتل المركز الخامس برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، علماً أنه يملك مباراتين مؤجلتين بسبب وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

ويبحث يونايتد عن لقبه الكبير الأوّل منذ فوزه بـ "يوروبا ليغ" عام 2017.