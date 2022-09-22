الاتحاد الأمريكي للسلة يحجب القميص رقم 15 تكريما لجرينر

قال الاتحاد الأمريكي لكرة السلة أمس إن لاعباته المشاركات في كأس العالم للسيدات لن يرتدين القميص رقم 15 عندما تنطلق البطولة اليوم تكريما للنجمة بريتني جرينر التي صدر بحقها حكم بالسجن تسع سنوات في روسيا بتهمة حيازة المخدرات.

وساعدت جرينر، التي كانت ترتدي الرقم 15 في المنافسات الدولية، الولايات المتحدة على حصد اثنين من أصل 10 ألقاب حققتها في كأس العالم التي تقام هذا العام في سيدني. وقال الاتحاد الأمريكي عبر تويتر "لا تزال بي. جي (بريتني جرينر) حاضرة في أذهاننا في الاتحاد الأمريكي لكرة السلة ونحن نخوض المنافسات في سيدني. تكريما لها، لن ترتدي أي لاعبة أمريكية القميص رقم 15 في هذه المنافسة. كلنا بي.جي". وتقام البطولة حتى الأول من أكتوبر تشرين الأول المقبل.