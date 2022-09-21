أزمة الطاقة تهدد بإلغاء كأس العالم للتزلج

لا يستبعد الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد الاضطرار إلى نقل أو حتى إلغاء فعاليات كأس العالم في الموسم المقبل بسبب أزمة الطاقة. واعترف ميشيل فيون الأمين العام للاتحاد الدولي للتزلج، اليوم في منتدى نورديكوم في كرانجسكا جورا بسلوفينيا، أنه ليس لديهم خطة بديلة بشأن هذه القضية.

وأشار فيون إلى أن الاتحاد الدولي للتزلج على دراية بالمشاكل المتعلقة بتكوين الثلوج والفعاليات التي تقام ليلا في الوقت الذي يُطلب فيه من الجمهور والشركات توفير المياه والطاقة. وأوضح فيون أن بعض منافسات كأس العالم يمكن نقلها إلى مكان أخر في غضون مهلة قصيرة، معربا عن أمله في إمكانية علاج أزمة الطاقة بطريقة مرضية من قبل الاتحاد الدولي للتزلج.