كانافارو يعود إلى التدريب من بوابة فريق متواضع

عاد المدافع الدولي السابق فابيو كانافارو إلى التدريب من بوابة فريق بينيفينتو من الدرجة الثانية الإيطالية في كرة القدم، بعدما أعلن الأخير اليوم تعاقده معه. وكان كانافارو المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم عام 2006 في ألمانيا، بعيدا عن الإدارة الفنية للأندية منذ رحيله عن فريق غوانغجو إيفرغراند الصيني في سبتمبر من العام الماضي. وكان ابن الـ49 عاماً، عاد في 2017 لخوض مغامرته الثانية كمدرب لغوانغجو الذي سبق أن أشرف عليه أيضاً في موسم 2014-2015. لكنه فشل في قيادة الفريق الى أي لقب، وبعد فترة وجيزة اتخذ النادي قرار تغيير هيكله الإداري بطريقة جعلت الإيطالي من دون قوة مؤثرة فاتخذ قرار الرحيل بعدما زادت معاناة النادي الصيني ماليا. ويعود كانافارو إلى إيطاليا لتدريب إحدى فرقها للمرة الأولى في مسيرته التدريبية وذلك لخلافة فابيو كازيرتا الذي أقيل من منصبه الثلاثاء.

ويحتل بنيفينتو المركز الثالث عشر بعد أن خسر 3 من مبارياته الـ6 الأولى هذا الموسم. ولم يكشف بينيفينتو تفاصيل عقد كانافارو، فيما ذكرت وسائل إعلام إيطالية أنه وقع على عقد حتى يونيو 2024 وسيحصل على 500 ألف يورو في موسمه الأول ومليون يورو في الموسم الثاني. ودرب كانافارو حتى الآن في الصين (فريقا تيانجين وغوانغجو والمنتخب الصيني لمباراتين فقط) والسعودية (النصر) فقط.

وتوج كانافارو بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ولقب "أفضل لاعب في العالم فيفا" في عام 2006، وهو المدافع الوحيد الذي فاز بالجائزتين، كما فاز بكأس الاتحاد الأوروبي 1999 مع بارما، بالإضافة إلى لقبين متتاليين في الدوري الإسباني مع ريال مدريد في عامي 2007 و2008.