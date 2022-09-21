تعرّف إلى مواعيد المباريات الودية لمنتخبات إفريقيا المشاركة في مونديال 2022
تحظى القارة الإفريقية بمشاركة خمسة منتخبات في كأس العالم قطر 2022 (هي: المغرب وتونس والكاميرون وغانا والسنغال). وتنطلق البطولة العالمية 20 نوفمبر المقبل، وتستمر حتى 18 ديسمبر. وتخوض هذه المنتخبات مجموعة من المباريات الودية خلال النافذة الدولية الحالية، وهي على الشكل التالي:
الخميس:
تونس - جزر القمر في اورليان (فرنسا)
الجمعة:
غانا -البرازيل في لوهافر (فرنسا)
المغرب - تشيلي في برشلونة (اسبانيا)
الكاميرون - اوزبكستان في غويانغ (كوريا الجنوبية)
السبت:
السنغال - بوليفيا في اورليان (فرنسا)
الثلاثاء:
تونس - البرازيل في باريس (فرنسا)
غانا - نيكاراغوا في لوركا (اسبانيا)
المغرب - الباراغواي في اشبيلية (اسبانيا)
الكاميرون - كوريا الجنوبية في سيول (كوريا الجنوبية)
السنغال -ايران في براتيسلافا (سلوفاكيا)
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news