تعرّف إلى مواعيد المباريات الودية لمنتخبات إفريقيا المشاركة في مونديال 2022

تحظى القارة الإفريقية بمشاركة خمسة منتخبات في كأس العالم قطر 2022 (هي: المغرب وتونس والكاميرون وغانا والسنغال). وتنطلق البطولة العالمية 20 نوفمبر المقبل، وتستمر حتى 18 ديسمبر. وتخوض هذه المنتخبات مجموعة من المباريات الودية خلال النافذة الدولية الحالية، وهي على الشكل التالي:

الخميس:

تونس - جزر القمر في اورليان (فرنسا)

الجمعة:

غانا -البرازيل في لوهافر (فرنسا)

المغرب - تشيلي في برشلونة (اسبانيا)

الكاميرون - اوزبكستان في غويانغ (كوريا الجنوبية)

السبت:

السنغال - بوليفيا في اورليان (فرنسا)

الثلاثاء:

تونس - البرازيل في باريس (فرنسا)

غانا - نيكاراغوا في لوركا (اسبانيا)

المغرب - الباراغواي في اشبيلية (اسبانيا)

الكاميرون - كوريا الجنوبية في سيول (كوريا الجنوبية)

السنغال -ايران في براتيسلافا (سلوفاكيا)