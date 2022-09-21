"كورونا" يبعد نوير وغوريتسكا عن منتخب ألمانيا

سيغيب قائد منتخب ألمانيا الحارس مانويل نوير وزميله في بايرن ميونيخ لاعب الوسط ليون غوريتسكا عن مبارتي منتخب بلادهما ضد المجر وانكلترا، المقررتين ضمن دوري الامم الاوروبية لكرة القدم في 23 و26 الجاري، وذلك بعد تبيّن اصابتهما بفيروس كوفيد-19 اليوم.

وغادر اللاعبان معسكر المنتخب ولن يشاركا في المبارتين. وقد تم استدعاء حارس هوفنهايم أوليفر باومان للحلول بدلا من المخضرم نوير، على أن تعلن هوية اللاعب الذي سيحل بدلا من غوريتسكا في الساعات القليلة المقبلة. وذكرت صحيفة "بيلد" ان نتيجة فحص اللاعبين الاثنين كانت سلبية عندما استهلا التدريبات.

وتحتل المانيا المركز الثاني في المجموعة وراء المجر بتحقيقها انتصارا واحدا مقابل ثلاثة تعادلات في اربع مباريات.