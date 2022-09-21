الأنظار شاخصة نحو عودة زياش إلى المغرب قبل "ودية تشيلي"

ستكون الانظار شاخصة على جناح تشلسي الانكليزي حكيم زياش العائد الى صفوف منتخب المغرب بعد غياب طويل، عندما يواجه منتخب بلاده تشيلي والباراغواي ضمن استعدادات "أسود الأطلس" لنهائيات مونديال قطر في كرة القدم.

وكان زياش (29 عاماً) من العناصر "غير المرحّب" بها من قبل المدير الفني السابق لأسود الأطلس وحيد خليلودجيتش بسبب خلافات معه، فأعلن اعتزاله دولياً بسبب ذلك، بل أنه كان أحد الأسباب التي أدت إلى إقالة المدرب البوسني الفرنسي من منصبه. وكان خليلودجيتش اتهم زياش بانه لا يمكن "الوثوق به"، وبانه "يثير المشاكل" في صفوف الفريق.

وقام الاتحاد المغربي بتعيين المحلي وليد الركراكي الذي سارع الى استدعاء زياش في اول تشكيلة رسمية له لخوض المباراتين الاستعداديتين ضد تشيلي الجمعة في برشلونة والباراغواي الثلاثاء المقبل في اشبيلية. وقال الركراكي "التواصل مع زياش كان سهلا وأنا مرتاح لاننا فعلنا كل ما في وسعنا لكي يعود وهو وافق على العودة".

وأضاف "تحدثت اليه كمدرب للمنتخب وشرحت له باننا بحاجة الى أفضل اللاعبين وهو بينهم ولا يمكن ان نخوض نهائيات كأس العالم في غياب لاعب بقيمة وجودة زياش". وتابع "زياش سيعطينا الإضافة وسيأتي ليقاتل. زياش يحب بلاده وأظهر ذلك منذ البداية بتفضيله الدفاع عن ألوان المنتخب المغربي على غرار (أشرف) حكيمي و(نصير) مزراوي خلافا للاعبين آخرين، وبالنسبة لي فاللاعب الذي يختار بلاده سأساعده ولكن بالجودة".

وشارك زياش الغائب عن صفوف منتخب بلاده منذ سبتمبر عام 2021، في تدريبات فريقه الثلاثاء في مركب محمد الخامس في الدار البيضاء. ويلعب المغرب في النهائيات العالمية في مجموعة تضم بلجيكا وكرواتيا وكندا.