ليفاندوفسكي يقود بولندا في المونديال بـ"شارة قائد أوكرانيا"

تَسَلَّم الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي أمس شارة قائد المنتخب الأوكراني من أجل ارتدائها بجانب شارة قائد منتخب بلاده خلال مونديال قطر نهاية العام الحالي، وذلك في خطوة رمزية تضامنية مع البلد الجار الذي يعاني الأمرين جراء الغزو الروسي. وقال الهداف الحالي لبرشلونة الإسباني وفق ما نقلت عنه وكالة "بي أي بي" البولندية بعدما سلَّمه نجم أوكرانيا السابق ومدربها الحالي أندري شفتشنكو الشارة، إنه "لشرف عظيم لي أن أرتدي شارة قائد أوكرانيا خلال كأس العالم".

أما شفتشنكو الذي كان يمني النفس بقيادة بلاده الى نهائيات مونديال قطر لكنها سقطت في نهائي المسار الأول من الملحق الأوروبي أمام ويلز صفر-1، فقال بتأثر واضح "البلاد بأكملها متأثرة بالحرب والجميع في خطر".

وتابع وفق ما نقلت عنه صحيفة "غازيتا فيبورتشا" البولندية بعد لقائه بليفاندوفسكي في الملعب الوطني في وارسو "وفي الوقت نفسه، يعمل الجميع ويفعلون ما في وسعهم للمساهمة ومساعدة الآخرين، لدعم البلاد. لاعبو كرة القدم ليسوا بالاستثناء. هذه أيضاً رسالة الى العالم - نحن نقاتل، ما زلنا على قيد الحياة ولن نستسلم أبداً". وستخوض بولندا غمار المونديال القطري الذي ينطلق في 20 نوفمبر، ضمن المجموعة الثالثة الى جانب الأرجنتين والسعودية والمكسيك.