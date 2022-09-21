10 لاعبين يغيرون خارطة صراع الهدافين في الدوريات الأوروبية

شهدت الدوريات الخمسة الكبرى إثارة كبيرة على مستوى المنافسة على الألقاب، بينما الإثارة الأكبر كانت في صراع الهدافين الذي شهد ظهور أسماء جديدة، خصوصاً بعد انتقال النرويجي إيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند الألماني إلى مانشستر سيتي، والبولندي روبرت ليفاندوفيسكي من بايرن ميونيخ الألماني إلى برشلونة الإسباني، إذ أصبح هذا الثنائي المرشح للمنافسة على لقب هداف العالم في الموسم الجديد.

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