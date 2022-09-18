ارسنال يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي

استعاد ارسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل الفوز على مضيفه برينتفورد 3 /صفر اليوم الأحد بالمرحلة الثامنة.

وكان مانشستر سيتي وتوتنهام اقتسما صدارة جدول الترتيب أمس السبت، بعد فوز الأول على مضيفه وولفرهامبتون 3 / صفر واكتساح توتنهام لضيفه ليستر سيتي 6 /2.

لكن ارسنال بفوزه على برينتفورد، رفع رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي وتوتنهام، وتوقف رصيد برينتفورد عند تسع نقاط في المركز التاسع.

وحقق ارسنال فوزه السادس مقابل خسارة وحيدة في الوقت الذي تلقى فيه برينتفورد هزيمته الثانية مقابل انتصارين وثلاثة تعادلات.

وتقدم المدافع الفرنسي ويليام ساليبا بهدف لارسنال في الدقيقة 17 بعد ركلة ركنية نفذها بوكايو ساكا وارتقى لها ساليبا برأسه إلى داخل الشباك.

وأضاف البرازيلي الدولي جابريل جيسوس الهدف الثاني لارسنال في الدقيقة 28 بعدما تلقى تمريرة متقنة من جرانيت تشاكا داخل منطقة الجزاء، حيث تعامل مع الكرة بشكل جيد قبل أن يسدد كرة قوية في شباك أصحاب الأرض.

وأكد البرتغالي فابيو فييرا فوز ارسنال بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 49 بعد هجمة منظمة شهدت العديد من التمريرات بين اللاعبين، قبل أن تصل الكرة إلى فييرا على حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية سكنت الزاوية اليسرى لمرمى الخصم.

