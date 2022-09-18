"الهاتريك" في ليستر يخلص سون من الإحباط والطاقة السلبية

قال سون هيونج مين مهاجم توتنهام هوتسبير إنه تخلص من الإحباط والطاقة السلبية بسبب عدم تسجيل أهداف في الأسابيع الماضية بهز الشباك ثلاث مرات خلال الفوز 6-2 على ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت. وخرج سون، الذي تقاسم جائزة هداف الموسم الماضي مع محمد صلاح مهاجم ليفربول، من التشكيلة الأساسية عقب صيامه عن التسجيل في ثماني مباريات بجميع المسابقات.

لكن مهاجم كوريا الجنوبية رد بقوة بتسجيل ثلاثية رائعة في غضون 14 دقيقة عقب نزوله بديلا لريتشارليسون في الدقيقة 59. وأبلغ سون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عقب الانتصار "إنه شعور مذهل، لم أصدق عندما سجلت، شعرت بأنني تخلصت من كل الإحباط والسلبية وهذا أسعدني جدا".

وأضاف "كرة القدم مجنونة أحيانا، رفضت الكرة دخول المرمى في أوقات ثم سكنت الشباك ثلاث مرات كما حدث اليوم وتغير كل شيء، تعلمت الكثير من هذه الفترة الصعبة، احتاج للعمل بجدية لاغتنام هذه الفرصة. حالفني الحظ في ثلاثة أهداف وأنا فخور حقا". وبهذا الفوز تساوى توتنهام مع حامل اللقب مانشستر سيتي في الصدارة برصيد 17 نقطة لكن أرسنال قد ينتزع القمة اذا هزم برنتفورد اليوم.