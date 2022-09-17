مدرب المنتخب السعودي يكشف سبب تمسكه بالعويس

أكد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أن تمسكه بالحارس الأساسي محمد العويس يعود إلى تقديمه مستويات رائعة طوال مشاركته بالتصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم والتي تتوجت بصدارة السعودية لمجموعتها ووصولها لمونديال 2022 بقطر.

وبخصوص عدم استدعاء حارس نادي الهلال عبدالله المعيوف، الذي يقدم مستويات مميزة، أوضح رينارد في تصريح إعلامي :" لعب المعيوف مباراة واحدة من أصل 18 مباراة في التصفيات الأسيوية السابقة، وقد أعلن اعتزال اللعب الدولي برغبته قبل ثلاث سنوات وحاليا لدي الحارس العويس يقدم مستويات ممتازة ".

ويدخل الأخضر المعسكر الإعدادي الذي يقام بمدينة أليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 17 وحتى 27 من الشهر الجاري، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم "قطر 2022" التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وسيلعب الأخضر خلال المرحلة الثانية مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإكوادور في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، وستكون الودية الثانية أمام منتخب أمريكا في السابع والعشرين من الشهر نفسه، وستُلعب كلتا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.