شقيق بوغبا يواجه الاتهام بقضية ابتزاز أقرب الناس له

يواجه الشقيق الأكبر للاعب وسط منتخب فرنسا في كرة القدم بول بوغبا وأربعة أشخاص آخرون تهمة ابتزاز لاعب يوفنتوس الإيطالي، بحسب ما أفادت مصادر قضائية السبت.

وسيمثل الأشخاص الخمسة أمام قاض للتحقيق في وقت لاحق السبت، بحسب ما أضافت المصادر.

وكان ماتياس بوغبا (32 عاماً) أقرّ انه وراء مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بأربع لغات (الفرنسية والإيطالية والإنكليزية والإسبانية)، في 27 أغسطس الماضي توعّد فيه بالكشف عن "أمور كبيرة" عن بطل العالم.

والأربعة الآخرون جميعهم مقربون من عائلة بوغبا وتتراوح أعمارهم بين 27 و36 عاماً. واحتُجز الأشخاص الخمسة منذ يومي الثلاثاء والأربعاء.

وتقدّم بول بوغبا (29 عاماً) بشكوى لدى النيابة العامة في تورينو في 16 يوليو، قائلاً انه كان هدفاً لمؤامرة ابتزاز بقيمة 13 مليون يورو.

ووفقاً لمصادر قريبة من عائلة اللاعب اتصلت بها فرانس برس، طُلبت مبالغ كبيرة من بول بوغبا إذا أراد تجنّب نشر مقاطع فيديو مزعومة مضرّة به.

قال لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي السابق للمحققين ان مبتزيه أرادوا تشويه سمعته، من خلال الزعم انه طلب من أحد الأشخاص إلقاء تعويذة على زميله في المنتخب ونجم باريس سان جرمان المهاجم كيليان مبابي، وهو أمر ينفيه.

واستهلت النيابة العامة الفرنسية تحقيقها في 2 سبتمبر الجاري. تعالجه بشكل مشترك وحدة مكافحة العصابات في الشرطة ووحدة الجريمة المركزية. واستُمع لعدة أشخاص من قبل الشرطة، بينهم والدة اللاعب.

وكان محامو اللاعب ووالدته ييو موريبا ووكيلته المحامية رافاييلا بيمينتا التي خلفت الراحل مينو رايولا قالوا في بيان أن "تصريحات ماتياس بوغبا الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ليست مفاجِئة للأسف. فهي تضاف إلى التهديدات ومحاولات الابتزاز من قبل عصابة منظمة ضد بول بوغبا".

في المقابل، أكّد ماتياس، لاعب كرة القدم أيضاً في الدرجات الثانية والثالثة والذي حلم الوان منتخب غينيا خمس مرات، في تسجيلاته أن "العالم بأسره" تمامًا كما ناديه يوفنتوس و"الرعاة" يستحقون معرفة أشياء معينة من أجل اتخاذ قرار مبني على حقائق لمعرفة ما إذا كان بول يستحق حقًا التقدير والاحترام ومكانه في منتخب فرنسا وشرف اللعب في كأس العالم وأن يكون أساسيًا في يوفنتوس وإذا كان شخصًا موثوقًا به".

وذكرت إذاعة "فرانس أنفو" أن بول أبلغ المحققين تعرّضه للتهديد من قبل "أصدقاء الطفولة ورجلين مقنعين مسلحين ببنادق هجومية" وأنهم يطلبون منه مبلغ 13 مليون يورو مقابل "الخدمات المقدمة" ويتهمونه بعدم مساعدتهم ماليًا منذ أن أصبح لاعبًا محترفًا.

على أرض الملعب، يأمل بوغبا في حجز مكان مع بطل العالم خلال الدفاع عن لقبه في مونديال قطر 2022، بيد انه يتعافى من جراحة "ناجحة" في ركبته خضع لها مطلع الشهر.