مانشستر يونايتد يفتقد خدمات نجمه راشفورد في لقاء شريف تيراسبول

أعلن إيريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد أمس غياب مهاجمه ماركوس راشفورد عن مواجهة شريف تيراسبول اليوم في الدوري الأوروبي لكرة القدم بسبب الإصابة. وأصيب راشفورد بعدما سجل هدفين في فوز يونايتد على أرسنال في الرابع من الشهر الجاري وغاب عن أولى مباريات الفريق في الدوري الأوروبي أمام ريال سوسيداد.

وأبلغ تن هاج الصحفيين عشية المواجهة المقررة في مولدوفا "ليس جاهزا. لا تزال (نفس) تبعات مباراة الأرسنال. يعاني من إصابة عضلية". وقال "لا أعتقد أنه (سيغيب عن المنافسات) لفترة طويلة جدا، ولكن لا يمكنني أن أقول المدة بالضبط. الإصابة ليست سيئة جدا ونتوقع عودته قريبا جدا".

وكان من المتوقع عودة راشفورد لمنتخب إنجلترا الذي غاب عن صفوفه بعد بطولة أوروبا 2020 في ظل البداية القوية للموسم حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين في ست مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتثير الإصابة شكوكا حول انضمام راشفورد (24 عاما) لتشكيلة إنجلترا في منافسات دوري الأمم الأوروبية هذا الشهر، لكن تن هاج توقع انضمامه لتشكيلة بلاده في نهائيات كأس العالم في قطر. وقال المدرب الهولندي "هذا بديهي وواضح جدا. أعتقد أن هذا الموسم شهد عودته بقوة وقدم أداء رائعا".