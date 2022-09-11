تعطيل الدوري الصيني الممتاز مرة أخرى بسبب كورونا

توقف الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم بعد حوالي شهر من استئنافه بطريقته المعتادة بإقامة جولة داخل الأرض واخرى خارجها لأول مرة منذ أكثر من عامين، وذلك بسبب سياسة كوفيد-19 في البلاد. وحُرم ووهان ثري تاونز من فرصة زيادة فارق الصدارة على صاحب المركز الثاني شاندونغ تايشان عندما تم تأجيل مباراته مع تشانغتشون ياتاي يوم الاثنين الماضي بسبب مشكلات كوفيد.

وكانت تلك المباراة واحدة بين 15 تأجلت الأسبوع الماضي نتيجة للقيود التي يمكن أن تؤدي إلى إغلاق مدن بأكملها بعد اكتشاف عدد قليل من الحالات المصابة.

ويمتلك ووهان، الفائز بدوري الدرجة الثانية الموسم الماضي، أفضلية بأربع نقاط على حامل اللقب شاندونغ، لكن موعد استئناف الأندية للمنافسات يظل غير واضح بالنظر إلى عدم اليقين بشأن جدول البطولة.

وفي الوقت الذي كانت فيه القوة المالية للأندية الصينية تجذب اللاعبين والمدربين الأجانب البارزين برواتب هائلة، فإن القليل من الأسماء الكبيرة مهتمين الآن بالانتقال إلى الصين. وكان التراجع قد بدأ بالفعل قبل الجائحة مع إغلاق أندية مثل تيانجين قوانجيان، الذي كان يلعب له سابقا ألكسندر باتو وأنطوني موديست وأكسل فيتسل، أبوابها أمام اللاعبين الأجانب البارزين. وأثر فيروس كورونا على كرة القدم الصينية بشدة، حيث أقيمت المباريات في موسم 2020 الذي طال تأجيله وطوال موسم 2021 في مراكز آمنة وغالبا بدون مشجعين.

وبدأ الموسم الحالي بالمباريات التي تُلعب في المراكز الآمنة قبل اتخاذ قرار في يوليو تموز الماضي للسماح للأندية باللعب في ملاعبها إذا تم منحها موافقة محلية.

ومن بين 18 فريقا في الدوري، تم منح 11 فريقا تصريحا باللعب على أرضها ولكن في غضون أسابيع، تسببت مشاكل كوفيد في نقل المباريات أو تأجيلها. وعادت الآن إلى الظهور احتمالية العودة إلى اللعب في مراكز آمنة مما قد يوجه ضربة أخرى إلى مكانة وتمويل الدوري.