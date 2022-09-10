الزمالك يستعد للإعلان عن أقوى الصفقات عبر تاريخه

كشف رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، عن أن «الأبيض» يستعد للإعلان عن أقوى الصفقات عبر تاريخه.

وقال منصور لقناة الزمالك: «سنعلن عن أقوى صفقات في تاريخ النادي منذ تواجدي فيه، والإعلان سيكون يوم الإثنين المقبل وسنضم اللاعبين في كل المراكز».

وتحدث عن خسارة الزمالك أمام الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل، وقال: «لم نخسر أي شيء هذه مباراة شاهدها العالم كله وشاهد فيها الزمالك وجماهيره».

وتابع: «أتوجه بالتهنئة إلى الهلال لقد كنا نعاني من إرهاق بدني وكل شيء في اللقاء كان جميلاً».

وأضاف: «الخسارة درس لاتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية بعدما شاهدنا الحضور الجماهيري، لذلك أعيدوا الجماهير للملاعب بسعة كاملة ومن يخطأ يحرم من المشاهدة مجدداً، أو بكل بساطة احرم فريقه من الحضور لمباراة أو اثنين حتى لا نرى لاعبين مثل نيمار وحسام عبد المجيد يلعبون لأول مرة أمام حضور كهذا».

وختم: «كان هناك شك في إحدى ركلات الترجيح بأن حارس الهلال تحرك لكن ما حدث قد حدث والمباراة انتهت».