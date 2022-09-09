بايرن ميونيخ يتلقى صدمة قبل أيام من مواجهة برشلونة

تلقى بايرن ميونيخ الألماني صدمة قوية اليوم، بعد أن تعرض الجناح الفرنسي كينجسلي كومان للإصابة، ليغيب عن مواجهة شتوتغارت غدا في الدوري الألماني لكرة القدم. وتأتي الإصابة قبل أيام من المواجهة المرتقبة بين البايرن وفريق برشلونة في الجولة الثانية لدور المجموعات بأبطال أوروبا.

وقال جوليان ناجلسمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ في مؤتمر صحفي: "كينجسلي تعرض لإصابة خلال التدريبات ويخضع للفحص الآن، إنها إصابة عضلية ونأمل في أن لا تكون خطيرة".

ومن المتوقع غياب كومان عن الفريق حتى فيما بعد نهاية فترة روزنامة المباريات الدولية الشهر الجاري.

كان بايرن ميونخ قد فاز على إنتر ميلان الإيطالي 2 / صفر في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، لكنه سيستضيف شتوتجارت بعدما تعادل 1 /1 في آخر مباراتين ببطولة الدوري، لكن ذلك لا يثير قلق ناجلسمان.

وقال ناجلسمان: "لقد سجلنا العديد من الأهداف في المباريات القليلة الأولى، وكان لدينا فرص كثيرة أمام يونيون برلين وبوروسيا مونشنجلادباخ". ويحتل بايرن ميونخ المركز الثالث برصيد 11 نقطة بعد مرور خمس مراحل من المسابقة.

