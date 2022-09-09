خوان ماتا ينضم إلى غلطة سراي التركي

قال نادي غلطة سراي المنافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم الليلة الماضية إنه تعاقد مع لاعب الوسط الِإسباني الدولي خوان ماتا لاعب مانشستر يونايتد السابق لمدة عامين مقابل 1.9 مليون يورو (1.91 مليون دولار). وأوضح النادي التركي أن العام الثاني في عقد ماتا سيكون اختياريا.

وكان ماتا (34 عاما) انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من تشيلسي اللندني في 2014 وشارك مع الفريق في 285 مباراة وفاز معه بكأس إنجلترا وبكأس رابطة المحترفين المحلية وبالدوري الأوروبي خلال ثمانية أعوام. وأحرز ماتا وهو صانع لعب متميز 51 هدفا كما أسهم في صنع 47 فرصة تهديف ليونايتد لكنه لم يقدم بصورة مستمرة الأداء المتميز الذي قدمه مع تشيلسي وجعله عنصرا أساسيا في خط هجومه.

وأعلن النادي التركي أيضا تعاقده على سبيل الإعارة مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي حتى نهاية الموسم الحالي (2022-2023). وتعاقد غلطة سراي أيضا ولمدة أربعة أعوام مع لوكاس توريرا لاعب وسط أرسنال اللندني القادم من أوروجواي في الشهر الماضي.