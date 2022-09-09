الولايات المتحدة تقترب من الفوز بتنظيم كأس العالم للأندية

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية اليوم عن أن الولايات المتحدة باتت أقرب لتنظيم كأس العالم للأندية في شهر فبراير المقبل. وقالت إن الاتحاد الأميركي جاد للغاية في إبرام اتفاقية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل تنظيم المسابقة خلال الأسبوع الممتد من 6 فبراير إلى 12 فبراير. يذكر أن البطولة التي تقام عادة في نهاية السنة، بات من المستحيل إقامتها في هذه الفترة بسبب تنظيم كأس العالم بين شهري نوفمبر وديسمبر، ما فرض تأجيلها إلى فبراير، لكن الإشكالية الاخرى أن هذه الفترة تتزامن مع مسابقات مهمة للأندية الأوروبية، وخاصة دوري أبطال أوروبا حيث ينطلق عادة دور الـ16 في 14 فبراير.

ويضاف إلى هذا أن التواريخ التي تقترحها "فيفا" تتصادم أيضا مع مسابقة كأس ملك إسبانيا، ما يعني مشكلة أكبر لريال مدريد بطل أوروبا، والساعي لتحطيم الرقم القياسي العالمي في كأس العالم للأندية بتحقيق اللقب السادس. يذكر أن العديد من الأندية المشاركة تم تحديدها، مع تبقي الفصل بين فلامنغو وبارانينسي البرازيليين في نهائي كوبا ليبرتادوريس.