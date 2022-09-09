إنجاز تاريخي جديد للتونسية أنس جابر في بطولة أميركا للتنس

تأهلت التونسية أنس جابر إلى المباراة النهائية من منافسات فردي السيدات لبطولة أميركا المفتوحة للتنس، وذلك عقب تغلبها على الفرنسية كارولين جارسيا بمجموعتين دون رد، لتواصل إنجازاتها التاريخية في الموسم الجاري الذي شهد تألقا غير مسبوق لها. وتغلبت أنس جابر على منافستها الفرنسية بنتيجة 6 /1 و6 /3، لتبلغ المباراة النهائية للبطولة، وتصبح على موعد مع التاريخ. وسوف تواجه اللاعبة التونسية البولندية إيجا سواتيك، والتي تغلبت على البيلاروسية أرينا سابالينكا بنتيجة 3/ 6 و6/1 و6/4.