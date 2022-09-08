بالمشاركة مع دولتين عربية وأوروبية.. السعودية تستعد لطلب تنظيم كأس العالم

ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن السعودية تستعد للإعلان عن عرض مشترك مع مصر واليونان لاستضافة كأس العالم 2030، مشيرة إلى أن الإعلان عن تنظيم مشترك بين مصر، والسعودية، واليونان، أصبح وشيكا، ويأتي بعد محادثات على مستويات حكومية رفيعة.

وكما هو الحال مع كأس العالم في قطر هذا العام إذا نجح العرض، سيتعين لعب البطولة في الشتاء لتجنب درجات الحرارة القصوى في يونيو ويوليو.

وأشارت إلى أن السعودية ستكون الشريك الرئيس، وستدفع -أو على الأقل- تساهم بتكاليف البنية التحتية للبلدين الآخرين.

وستكون المنافسة لاستضافة كأس العالم 2030 شرسة، حيث قدمت أوروغواي، والأرجنتين، وتشيلي، وباراغواي (عرضا مشتركا) في أوائل أغسطس، لاستضافة الحدث، كما أطلقت إسبانيا، والبرتغال، حملتهما المشتركة لاستضافة كأس العالم 2030، بينما ذكرت وسائل الإعلام، في منتصف يوليو، أن المغرب قد استقر على تقديم عرض خاص به لاستضافة البطولة.