المنتخب المصري يسعى لتجنيس لاعب أمريكي

كشف موقع "القاهرة 24" بأن اتحاد كرة السلة تقدم بطلب من أجل الموافقة على منح لاعب أمريكي الجنسية المصرية، ليصبح قادراً على المشاركة مع منتخب مصر في المحافل الدولية، وخصوصاً كأس العالم 2023، ودورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني برصيد 16 نقطة بعد الفوز في مباراتين أمام تونس والكاميرون والخسارة أمام منتخب جنوب السودان، مع نهاية مباريات المرحلة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويأتي منتخب جنوب السودان في صدارة جدول الترتيب، برصيد 17 نقطة، ومنتخب السنغال في المركز الثالث برصيد 15 نقطة ثم تونس (14 نقطة) والكونغو (11 نقطة) والكاميرون (13 نقطة).

ويستعد منتخب السلة، لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم المرحلة الرابعة والأخيرة التي ستقام خلال فبراير المقبل، حيث سيلتقي منتخب مصر مع تونس، الكاميرون وجنوب السودان مرة أخرى على أن يتحدد في وقت لاحق مكان إقامتها.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة، بينما يصعد صاحب أفضل مركز ثالث، ليكتمل العقد الأفريقي في المونديال والمكون من خمسة منتخبات بالنظر لنتائج المجموعة الأخرى.