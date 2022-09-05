التونسية أنس جابر إلى ربع نهائي تنس "فلاشينغ ميدوز"

بلغت التونسية أنس جابر المصنفة خامسة عالميا الدور ربع النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، آخر البطولات الأربع الكبرى، بتغلبها على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا الثامنة عشرة 7-6 (7-1) و6-4 الأحد في الدور الرابع.

وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها جابر، وصيفة بطلة ويمبلدون، ثالثة الغراند سلام، الدور ربع النهائي للبطولة الأميركية وضربت موعدا مع الأسترالية أيلا تومليانوفيتش التي كانت أطاحت بالأميركية سيرينا وليامس من الدور الثالث الجمعة وتغلبت على الروسية ليودميلا سامسونوفا الـ35 الأحد 7-6 (10-8) و6-1.

ووجهت جابر رسالة إلى الجماهير الأميركية من أجل دعهما في المباراة المقبلة قائلة "سأواجه أيلا التي تغلبت على سيرينا...".

ولم يسبق لجابرتخطي الدور الثالث في فلاشينغ ميدوز سابقا.

وبلغت الدور ذاته أيضا الفرنسية كارولين غارسيا السابعة عشرة بفوزها على الأميركية أليسون ريسك-أمريتراج 6-4 و6-1، لتلاقي الأميركية الأخرى كوكو غوف الثانية عشرة الفائزة على الصينية جانغ شواي 7-5 و7-5.

