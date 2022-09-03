اللاعبون الأكثر تتويجاً في بطولات التنس الكبرى

لا تزال الأميركية سيرينا وليامس التي خاضت على الارجح الجمعة المباراة الأخيرة في مسيرتها ضمن بطولة الولايات المتحدة في كرة المضرب، الثانية في سجل اللاعبين واللاعبات الاكثر تتويجا في البطولات الكبرى، وفي ما يلي اسماء اللاعبين الاكثر تتويجاً في بطولات الغراندسلام:



24 لقباً: الأسترالية مارغاريت كورت

23: الأميركية سيرينا وليامس

22: الألمانية شتيفي غراف والإسباني رافايل نادال

21: الصربي نوفاك ديوكوفيتش

20: السويسري روجيه فيدرر

19: الأميركية هيلين ويلز مودي

18: الأميركية كريس إيفرت والتشيكوسلوفاكية الأميركية مارتينا نافراتيلوفا

14: الأميركي بيت سامبراس

12: الأسترالي روي إيمرسون، الأميركية بيلي جين كينغ

11: السويدي بيورن بورغ، الأسترالي رود ليفر

10: الأميركي بيل تيلدن

9: اليوغوسلافية الأميركية مونيكا سيليش، الأميركية مورين كونولي

8: التشيكوسلوفاكي الأميركي إيفان لندل، الأميركي جيمي كونورز، البريطاني فريد بيري، الأسترالي كن روزوال، الأميركي أندري أغاسي، الفرنسية سوزان لنغلن...

7: الأميركي جون ماكنرو، السويدي ماتس فيلاندر، الفرنسي هنري كوشيه، الفرنسي رينيه لاكوست، البلجيكية جوستين إينان، الأميركية فينوس وليامس...

6: الألماني بوريس بيكر، السويدي ستيفان إدبرغ...