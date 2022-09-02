برشلونة يجدد للمغربي الزلزولي ويعيره إلى أوساسونا

جدّد نادي برشلونة الإسباني عقده جناحه المغربي الدولي الشاب عبد الصمد الزلزولي لعامين اضافيين حتى يونيو 2026 مع بند جزائي قيمته 200 مليون يورو، وأعاره الى نادي أوساسونا حتى نهاية الموسم الحالي. وأعلن برشلونة في بيان ان إعارة الزلزولي إلى أوساسونا "لا تتضمّن خيار شراء العقد". وتعاقد الفريق الكاتالوني مع الزلزولي (20 عاماً) من نادي هيركوليس عام 2021 عندما كان في التاسعة عشرة من عمره بعد تألقه في صفوف فريقه في الدرجة الثالثة.

خاض في صفوف الفريق الأول لبرشلونة 12 مباراة وسجل هدفه الرسمي الأول في المباراة ضد أوساسونا (2-2).

ويأمل الزلزولي في تقديم عروض جيدة من اجل تعزيز حظوظه في التواجد ضمن تشكيلة منتخب بلاده في كأس العالم في قطر المقررة من 20 نوفمبر الى 18 ديسمبر لا سيما بان مدرب "اسود الاطلس" الجديد وليد الركراكي أكد بان باب المنتخب مفتوح للجميع خلال تقديمه رسميا الاربعاء.