المهاجم الدنماركي دولبرغ إلى إشبيلية معارًا من نيس

سينتقل المهاجم الدولي الدنماركي كاسبر دولبرغ الى إشبيلية الاسباني على سبيل الاعارة لموسم واحد من نيس الفرنسي، وفق ما أعلن الناديان اليوم. وذكر الفريق الأندلسي في بيان أن الصفقة تضمنت "خيار جعل الانتقال دائمًا". وأشارت التقارير الفرنسية الى أن خيار شراء ابن الـ24 عامًا سيكون مقابل قرابة 20 مليون يورو (20 مليون دولار).

وانضم دولبرغ (10 أهداف في 35 مباراة دولية) الى نيس في العام 2019 قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي مقابل 20.5 مليون يورو ويستمر عقده مع الفريق الفرنسي حتى 2024. في ثلاثة مواسم على شواطئ الريفييرا، سجل دولبرغ 24 هدفًا وسبع تمريرات حاسمة في 85 مباراة في جميع المسابقات. وساهم الصيف الماضي في قيادة الدنمارك الى نصف نهائي كأس أوروبا قبل أن تخسر ضد إنكلترا.